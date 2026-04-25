Suk di via Carcano, FdI torna all’attacco: “Venditori abusivi ovunque”

È scontro aperto sul commercio abusivo. Fratelli d’Italia torna all’attacco e punta il dito contro la gestione delle aree attorno a via Carcano, denunciando una situazione “fuori controllo” e accusando l’amministrazione di immobilismo.

A firmare l’affondo sono Augusta Montaruli, Patrizia Alessi e Domenico Giovannini, che parlano di “un fiume di venditori abusivi” presente tra via Carcano, via Ravina e via Varano, nonostante la chiusura del mercato del libero scambio.

Nel mirino dei consiglieri anche la gestione complessiva del fenomeno, ritenuta inefficace. Secondo FdI, la convenzione tra Regione Piemonte e Comune per regolamentare il Suk non sarebbe applicata in modo adeguato, lasciando spazio a situazioni di illegalità diffusa.

Le segnalazioni riguardano anche altre aree sensibili come Porta Palazzo e Borgo Dora, dove il commercio irregolare continuerebbe a rappresentare una criticità.

“Porteremo il caso all’attenzione del Prefetto”, annuncia Montaruli, sottolineando la necessità di interventi più incisivi. Mentre Alessi e Giovannini promettono, inoltre, di continuare a monitorare la situazione e a dare voce ai residenti della Circoscrizione 7, che denunciano condizioni di degrado e mancanza di controlli.