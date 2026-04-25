Parcheggio Fontanesi, ecco gli abbonamenti per residenti e dimoranti

Dal 1° aprile 2026 sono ufficialmente disponibili i nuovi abbonamenti dedicati ai residenti e ai dimoranti della Circoscrizione 7 per il parcheggio Fontanesi di via Fontanesi, a Vanchiglia. L’iniziativa, promossa da Gtt a carattere sperimentale e avrà durata annuale.

Il nuovo sistema di abbonamenti consente di sostare esclusivamente all’interno del parcheggio Fontanesi, con tariffe agevolate pensate per i cittadini che vivono o soggiornano stabilmente nella zona.

Fasce orarie e validità del servizio

Gli abbonamenti sono validi nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria compresa tra le 15 e le 9 del giorno successivo. Nei fine settimana e nei giorni festivi, invece, la validità è estesa all’intera giornata, garantendo la sosta 24 ore su 24.

Oltre al parcheggio, i titolari dell’abbonamento hanno diritto all’utilizzo gratuito delle linee Star, migliorando così l’integrazione tra sosta e trasporto pubblico.

Tariffe previste

Il piano tariffario è differenziato tra residenti e dimoranti:

Abbonamento mensile residenti: 55 euro

55 euro Abbonamento trimestrale residenti: 140 euro

140 euro Abbonamento mensile dimoranti: 75 euro

75 euro Abbonamento trimestrale dimoranti: 195 euro

Un progetto sperimentale per la mobilità urbana

L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di gestione della sosta nella Circoscrizione 7, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità ai parcheggi e incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico integrato.

Il carattere sperimentale del provvedimento permetterà di valutarne l’efficacia nel corso dei prossimi mesi, in vista di eventuali estensioni o modifiche del servizio.