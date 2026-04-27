Fotovoltaico: valorizzare tutta l’energia prodotta diventa una scelta strategica

Nel pieno della transizione energetica, il fotovoltaico sta consolidando un ruolo sempre più centrale nel sistema elettrico italiano, con impatti diretti sul mix energetico nazionale e sulle strategie industriali delle imprese. I dati più recenti confermano un’accelerazione significativa: nel 2025 la produzione fotovoltaica ha raggiunto i 44 TWh, segnando una crescita del 25% rispetto all’anno precedente.

Cresce anche la capacità installata: a fine 2024 in Italia risultavano in esercizio circa 1,9 milioni di impianti per una potenza complessiva di 37 GW, dato salito a 43,5 GW nel corso del 2025. Una dinamica che riflette sia l’espansione degli impianti residenziali sia il rafforzamento del segmento industriale e agricolo.

Il peso del fotovoltaico nel mix energetico nazionale è ormai strutturale: nel 2025 ha coperto il 14,2% della domanda elettrica e il 16,5% della produzione complessiva. Un risultato che si inserisce in un contesto europeo caratterizzato da volatilità dei prezzi energetici, crescente elettrificazione dei consumi e forte spinta regolatoria verso le fonti rinnovabili.

In questo scenario cambia l’approccio delle imprese al fotovoltaico. Oggi si vede sempre di più un modello in cui la produzione di energia diventa asset strategico e fonte di ricavo. In particolare, nel Nord Italia e in Piemonte, si diffonde il modello della “cessione totale”, in cui l’energia prodotta viene interamente immessa in rete e venduta sul mercato.

A guidare questa evoluzione sono diversi fattori: la maggiore prevedibilità della produzione fotovoltaica, strumenti contrattuali più evoluti per la vendita dell’energia e la crescente professionalizzazione della filiera. In questo contesto, le imprese agricole e le realtà produttive con disponibilità di superfici e capacità di investimento stanno integrando il fotovoltaico nelle proprie strategie finanziarie, trasformandolo in una linea di business autonoma.

All’interno di questo ecosistema si inserisce eVISO, società tecnologica specializzata nella fornitura di luce e gas con sede a Saluzzo e quotata all’Euronext Growth Milan, che ha sviluppato un modello dedicato all’acquisto diretto dell’energia da produttori rinnovabili. L’azienda opera come partner lungo tutta la filiera, con un approccio che unisce tecnologia, gestione operativa e presidio dei mercati energetici.

A conferma di questo percorso, eVISO ha recentemente sottoscritto nuovi accordi con operatori del territorio per l’acquisto di energia da impianti fotovoltaici in fase di attivazione, per una potenza complessiva di 16,6 MW. Gli impianti entreranno in funzione entro aprile 2026 e contribuiranno a rafforzare la filiera locale dell’energia rinnovabile.

Ciò che distingue l’approccio di eVISO è il ruolo di partner tecnologico. Il servizio si sviluppa attraverso un approccio integrato che copre tutte le fasi: dalla configurazione tecnica iniziale alla gestione contrattuale e commerciale. Questo permette alle imprese di concentrarsi sulla produzione, affidando a eVISO la gestione delle dinamiche di mercato.

Uno degli elementi più apprezzati è la combinazione tra strumenti digitali avanzati e un modello commerciale trasparente, che riduce la complessità operativa sia per i produttori sia per gli studi professionali che li affiancano.

Un ulteriore fattore distintivo è la certezza nei pagamenti. In un contesto energetico che richiede capacità di pianificazione, la possibilità di contare su flussi economici regolari e condizioni stabili rappresenta un elemento di grande valore. La solidità finanziaria di eVISO, supportata da un rating creditizio di classe A, rafforza ulteriormente questa affidabilità.

Lucia Fracassi, CEO di eVISO, commenta: «Il nostro obiettivo è supportare i produttori che scelgono di valorizzare integralmente la propria produzione energetica, mettendo a disposizione tecnologia, affidabilità e continuità. eVISO offre un modello solido, pensato per dare stabilità ai ricavi e semplificare la gestione.»

Clara Ghigo, Direttrice Servizi Tecnici, Ingegneristici e Post-Vendita di eVISO, evidenzia: «I produttori oggi cercano soluzioni che uniscano efficienza operativa e semplicità. La nostra piattaforma consente di gestire i flussi energetici in modo chiaro e di accompagnare anche portafogli in crescita, offrendo strumenti concreti di controllo.»

Nel 2026 eVISO ritirerà circa 100 GWh di energia acquistata da produttori rinnovabili, con una crescita del +28%, confermando un percorso che unisce sviluppo e attenzione al territorio. Per le imprese piemontesi che stanno sviluppando nuovi impianti fotovoltaici in cessione totale dell’energia, oggi esiste una prospettiva concreta: affidarsi a un partner tecnologico in grado di semplificare la gestione e dare continuità al valore generato.

Il team eVISO è a disposizione per una valutazione dedicata, costruita sulle caratteristiche specifiche di ogni impianto, al numero di telefono 0175/44648 (interno 4) – email ritiroenergia@eviso.it