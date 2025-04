Strisce gialloblù alla Gran Madre, il 2025 sarà l'anno buono?

In zona Gran Madre si torna a parlare di parcheggi per i residenti, movida e strisce gialloblù. Un'attesa lunga oltre tre anni e che ancora non ha una data precisa. E' quanto discusso nelle ultime ore in Circoscrizione 8 grazie a un'interpellanza dei consiglieri Matteo Tabasso (Torino Bellissima) e Claudia Amadeo (Lega). Intanto a due passi da corso Moncalieri si fanno i conti con i soliti problemi. Come le auto parcheggiate ovunque: sulle strisce dei bus, in doppia fila e persino in mezzo alla strada. Scene quotidiane che si presentano soprattutto nelle sere dei fine settimana. Un quartiere tra i più eleganti della città, oggi soffocato da una malasosta diventata la norma. Per non parlare delle condizioni del parcheggio sui ciottoli, "oggi ridotto in condizioni preoccupanti" come ha precisato il consigliere del Pd, Riccardo Tassone.

Il confronto

Accogliendo le segnalazioni del territorio, la Circoscrizione 8 ha messo nero su bianco un progetto per provare ad arginare il fenomeno. L’obiettivo è introdurre una sosta riservata ai soli residenti nella fascia oraria dalle 19.30 alle 8 del mattino, all’interno delle attuali zone a pagamento (strisce blu). In particolare oltre a via Villa della Regina (tra via Asti a via Cosmo), si segnalano via Colombini (lato sinistro), via Cosmo, via Martiri della Libertà, via Vanvitelli e via Moncalvo. Un progetto per contrastare gli effetti della movida che dal centro confluisce lungo i corsi Casale e Moncalieri.

"Bisogna consentire ai residenti di trovare posto nelle ore serali e notturne" così Tabasso. Sul modello di quanto realizzato a San Salvario dove, ad oggi, "l'unica paura - precisa il coordinatore alla Viabilità, Alberto Loi -, è quella di prendere una multa. Tuttavia spesso la gente cerca di far finta di niente. Forse in questo caso aiuterebbe un maggior passaggio dei vigili". Sempre a San Salvario il progetto risulta incompleto. Il piano che prevede altri due chilometri di lavori da via Valperga Caluso fino a corso Bramante (la famosa fase 2) non è mai partito.

Il primo in calendario

Dal Comune, intanto, arriva una speranza. L'intervento di tracciatura delle strisce gialloblù alla Gran Madre risulta essere il primo in calendario tra quelli programmati con l'obiettivo di riservare uno stallo di sosta la sera e durante la notte a residenti e dimoranti, "ma potrà essere realizzato - precisano da Palazzo Civico -, dopo una serie di interventi sulla segnaletica orizzontale considerati prioritari, e che riguardano strisce pedonali e stalli per i disabili".