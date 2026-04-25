Dal banco al web, il mercato rionale di Lucento sbarca online

Il mercato rionale di corso Cincinnato, a Lucento, compie un passo verso il futuro e sbarca sul web. Da giorni, infatti, anche uno degli storici punti di riferimento della Circoscrizione 5 entra nel mondo digitale, con un servizio pensato per unire tradizione e innovazione.
L’iniziativa, sostenuta dal centro civico e dal coordinatore al Commercio Chiaffredo Ballatore, nasce con un obiettivo preciso: rilanciare il commercio di prossimità offrendo agli operatori strumenti per intercettare nuovi clienti e, allo stesso tempo, facilitare l’accesso ai prodotti freschi per i cittadini.
Spesa online e nuovi clienti per gli ambulanti
Grazie alla piattaforma digitale, i clienti potranno acquistare online dai banchi del mercato, continuando a scegliere prodotti freschi e di qualità ma con modalità più flessibili, adatte ai ritmi quotidiani.
Per gli ambulanti, invece, si apre la possibilità di ampliare il proprio bacino di utenza, mantenendo però l’identità e il rapporto diretto che caratterizza da sempre il commercio rionale.
Consegne centralizzate e meno traffico
Tra i punti chiave del progetto anche la gestione centralizzata delle consegne a domicilio. Un sistema che punta a ridurre il traffico nel quartiere, limitando gli spostamenti legati alla ricerca di parcheggio e rendendo più sostenibile la spesa quotidiana.
Un progetto per il commercio di vicinato
L’iniziativa è stata realizzata con il supporto della Fondazione European Research Institute e si inserisce in un percorso più ampio di digitalizzazione del commercio tradizionale.
L’obiettivo è chiaro: sostenere le attività locali e accompagnarle in una trasformazione che consenta di competere con i nuovi modelli di consumo, senza perdere il legame con il territorio.
Il nuovo sistema permette anche a chi non può frequentare il mercato negli orari mattutini di continuare a fare la spesa dai commercianti di quartiere, contribuendo al sostegno dell’economia locale.