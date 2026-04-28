Le città di Grugliasco e Collegno si preparano a commemorare l’eccidio dei 68 Martiri giovedì 30 aprile. Alle 17.30, le Città di Grugliasco e Collegno, insieme ad alcuni rappresentanti dell’Associazione Famiglie dei Martiri e delle sezioni Anpi locali, renderanno omaggio ai propri caduti presso i piloni votivi, luoghi simbolo della memoria del tragico eccidio del 30 aprile 1945, avvenuto per opera di una colonna dell’esercito tedesco in ritirata.

Alle 18.30, alla Chiesa di San Cassiano, santa messa in suffragio dei martiri celebrata da Don Paolo Resegotti e animata dal coro “La Fonte”. Il programma delle commemorazioni proseguirà alle 20.15, a Collegno, in viale Gramsci 1, angolo corso Francia, con il ritrovo del corteo guidato dalle bande musicali delle Città di Grugliasco e di Collegno. Parteciperà l’Istituto comprensivo "King", aderente al "Comitato Organizzatore del Giro d’Italia per la Pace", che porterà la "Lampada della Pace di Assisi". L’arrivo è previsto per le 21 al Parco della Resistenza e della Pace, per la cerimonia conclusiva alla presenza del Prefetto di Torino, del Presidente nazionale ANPI Gianfranco Pagliarulo e dei Sindaci Cavallone e Gaito. All’appuntamento parteciperà la classe 2B dell’Istituto comprensivo "66 Martiri", che eseguirà i brani "Bella Ciao" e "Imagine".

Il programma prevede, per mercoledì 29 aprile, al Teatro Perempruner, alle ore 21, lo spettacolo "E ricordare non basta", serata di riflessione sulla strage dei 68 Martiri con letture, testimonianze e documenti storici inediti.

«II 30 aprile, con la commemorazione dell’eccidio dei 68 martiri tra Grugliasco e Collegno, la nostra comunità si raccoglie in un ricordo profondo e condiviso – sottolinea il Sindaco Emanuele Gaito -. Le vite dei nostri martiri della resistenza ci affidano il compito di custodire la memoria e costruire un futuro fondato su libertà, giustizia e solidarietà. Un ringraziamento al Comune di Collegno per la collaborazione nell’organizzazione delle celebrazioni e all’ANPI e alla Consulta antifascista per il costante impegno nella tutela della memoria storica. A nome dell’Amministrazione comunale, invito tutta la cittadinanza a partecipare alle celebrazioni, per rendere omaggio a chi ha sacrificato la propria vita per il nostro presente».

Le iniziative per la commemorazione dell’eccidio dei 68 Martiri, promosse dal Comune di Grugliasco in collaborazione con il Comune di Collegno, sono organizzate dalla Società Le Serre insieme alla sezione "68 Martiri" dell'ANPI e alla Consulta Antifascista Permanente della Città di Grugliasco. La locandina con il programma completo, dove si trovano anche le indicazioni per lo spostamento degli eventi in caso di maltempo, è disponibile sul sito www.leserre.org, nella sezione “News & Eventi”