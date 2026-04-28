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Attualità | 28 aprile 2026, 13:16

Tamponamenti e attraversamenti a rischio: alcuni genitori chiedono più sicurezza per la scuola media

Stanno raccogliendo le firme per la lettera che invieranno al Comune di Luserna San Giovanni

Tamponamenti e attraversamenti a rischio: alcuni genitori chiedono più sicurezza per la scuola media

Una lettera per chiedere al Comune di Luserna San Giovanni un intervento per rendere più sicuro l’ingresso degli studenti delle medie di via Marconi. È l’iniziativa lanciata da alcuni genitori degli allievi che lamentano problemi di ingorgo del traffico e di sicurezza per i pedoni tra via Gianavello e via Marconi negli orari di ingresso a scuola.

Spesso, infatti, i genitori si fermano in via Gianavello per far scendere ‘al volo’ i ragazzi ma la strada è trafficata da auto e dai camion della Caffarel. Questa situazione ha già provocato in passato tamponamenti e compromette la sicurezza degli attraversamenti pedonali.

Nella lettera, che è leggibile al negozio Nottedì di via Airali 1, i genitori chiedono: la presenza della Polizia locale negli orari di entrata a scuola, controlli sul rispetto dei limiti di velocità e sulle soste irregolari, segnaletica più evidente, attraversamenti pedonali protetti ed eventuali limitazioni temporanee del traffico.

Una volta raccolto un buon numero di firme, la lettera verrà invita all’Amministrazione comunale che è stata preavvertita dell’iniziativa. Il sindaco, Duilio Canale, afferma che sarà difficile aumentare la vigilanza: “Non sarà possibile impiegare la Polizia locale per vigilare anche quella zona. In quell’orario inoltre per le altre scuole ricorriamo già agli alpini. Il consiglio ai genitori è di utilizzare il parcheggio della stazione che ha ben 150 posti disponibili”.

Elisa Rollino

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