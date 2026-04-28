Venaria va di corsa: tutto pronto per il ritorno della Jane’s Walk

Torna la Jane’s Walk 2026, una passeggiata gratuita e aperta a tutti, organizzata in collaborazione con https://www.fondazioneviamaestra.org/, Solo Cose Belle APS e Kallipolis.

Il festival internazionale Jane’s Walk, promosso in Italia dall’Istituto Nazionale di Urbanistica, è una rete globale di passeggiate gratuite pensate come conversazioni itineranti per esplorare, raccontare e re-immaginare i quartieri.

L’iniziativa sarà l’occasione per scoprire il progetto di rigenerazione urbana di Viale Buridani, ormai in fase di conclusione e presto fruibile da tutta la cittadinanza, e per ripensare insieme l’identità di questo spazio e il futuro di Venaria Reale.

Durante la camminata, accompagnata dai tecnici che hanno seguito l’intervento di riqualificazione (finanziato con fondi PNRR), i partecipanti saranno invitati a raccogliere idee, ispirazioni e riflessioni su come desiderano vivere la città di domani.

Le proposte emerse saranno poi condivise e discusse nel Buridani Laboratorio Futuro, momento di confronto pubblico dedicato al futuro del Viale e al ruolo della comunità, con particolare attenzione all’integrazione tra vita quotidiana e vocazione turistica della città.

Programma

17.50 – Ritrovo presso la Stazione ferroviaria Venaria Reggia (Viale Roma)

(Viale Roma) 18.00 – Partenza

18.10, piazza Vittorio Veneto – Il Piano Regolatore e l’espansione della città dagli anni Venti

18.30, viale Buridani altezza Municipio – Il ruolo storico ed economico dell’asse urbano

18.50, piazza Montelungo – La Venaria operaia e il Villaggio SNIA

19.15, Piazza Pettiti - Buridani Laboratorio Futuro

Partecipazione gratuita con iscrizione:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNAWJwsHWXyTCmmx0p29Lg4qfqxVEFJMVgsq2bibgutJOwlA/viewform