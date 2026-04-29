Un supermercato Lidl sulle ceneri dell'ex Cisalfa: in arrivo anche nuovi parcheggi e marciapiedi

A Torino un nuovo supermercato Lidl sulle ceneri dell'ex polo logistico della Cisalfa. Dopo l'abbattimento nell'estate 2022 del magazzino - che negli anni '90 ha ospitato anche l'Invicta - arriva un nuovo edificio a destinazione commerciale in via Botticelli 34. Ieri la Giunta, su proposta dell’assessore all’Urbanistica Paolo Mazzoleni, ha dato il via libera all'intervento dei privati che si occuperanno di sistemare anche le strade, spazi e marciapiedi nell'area tra corso Taranto, via Monte Rosa e via Mercadante.

95 posti auto

L’operazione prevede la demolizione di un fabbricato esistente e la realizzazione di un punto vendita della catena tedesca, ma non solo. È prevista la realizzazione di un parcheggio a raso di circa 1.600 metri quadrati con accesso da corso Taranto, per un totale di circa 95 posti auto, oltre la metà dei quali pubblici. Una quota significativa degli stalli sarà dotata o predisposta per la ricarica di veicoli elettrici.

Nuovo impianto di illuminazione

Al posto dell'asfalto verrà messa una pavimentazione drenante, con parcheggi dove potrà crescere l'erba. A queste opere si affiancheranno un nuovo impianto di illuminazione pubblica, la sistemazione delle aree verdi e l’inserimento di elementi di ombreggiamento. Sono inoltre previsti il rifacimento dei marciapiedi lungo via Botticelli e corso Taranto, con materiali drenanti, e la riqualificazione della banchina centrale del corso nel tratto verso piazza Derna, attraverso una nuova pavimentazione e il riordino dell’arredo urbano, che torna ad essere completamente fruibile alla cittadinanza.

Le opere di urbanizzazione saranno interamente realizzate a cura e spese del proponente, per un investimento complessivo di circa 302 mila euro, a cui si aggiungono circa 338mila euro per l’intervento sulla banchina di corso Taranto.