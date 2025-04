Nuove panchine, fiori e ping pong: a Torino un'altra scuola dice addio alle auto

Inaugurati i nuovi arredi nella scuola di via Cavagnolo 35

Pouf verdi, arancioni, fucsia e azzurri. Murales colorati per terra e fioriere. Un ping pong. È questo il nuovo aspetto dello spazio pedonale di via Cavagnolo 35, dove hanno sede la Scuola dell'Infanzia Walt Disney, la Scuola Primaria XXV Aprile e la Scuola Secondaria di I Grado.

Il taglio ufficiale del nastro nel pomeriggio di oggi, martedì 29 aprile, durante il quale i bambini non hanno nascosto la loro felicità.

La storia

"Interrogati" dall'assessore alla Mobilità Chiara Foglietta (Siete contenti di questa piazza?) un coro di sì entusiasti ha risposto alla domanda. La riqualificazione è frutto di un progetto condiviso con gli studenti: nell'autunno 2024 si è svolto un laboratorio che ha coinvolto le quattro scuole, per raccontare gli arredi che sarebbero stati messi.

Ai ragazzi il compito di creare dei pannelli, affissi poi sulle cancellate, con messaggi legati alla mobilità sostenibile e all'ambiente: "Se le piante vuoi trovare, tu le devi rispettare" e "Libera la tua fantasia per migliorare la pulizia". Via Cavagnolo 35 è stata chiusa al traffico già nel 2022, durante una sperimentazione durante la Settimana della Mobilità Sostenibile: da allora non è mai più stata aperta al traffico.

La riqualificazione

Nel dettaglio sono state messe panchine, sedute colorate, un tavolo coperto, una scacchiera, un tavolo da ping pong, alcune fioriere, archetti per le bici e un nuovo intervento creativo dall’artista Pepe Gaka per decorare la piazza e creare uno spazio protetto, colorato e sicuro per i bambini e le bambine.

L’intervento, che ha permesso anche la creazione del collegamento ciclabile da via Cavagnolo a corso Vercelli, è stato realizzato dal Comune di Torino grazie a un finanziamento della Regione Piemonte. "Abbiamo messo dei nuovi arredi - ha detto Foglietta, all'indirizzo degli studenti - per voi. Raccontate ai vostri genitori quanto è bello questo spazio, dove potrete giocare in libertà e sicurezza senza le macchine. Un luogo ora restituito alle persone che possono incontrarsi, sviluppare momenti di aggregazione e socialità".

Rete Ong Ets e la scuola continueranno a prendersi cura dello spazio e delle fioriere. In occasione dell'inaugurazione sono stati piantati dei fiori: al taglio del nastro è seguito un concerto del JST Jazz Quartet.