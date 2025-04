Enrico Crescimanno si è dimesso da presidente della Circoscrizione 5

Sì è dimesso il presidente della Circoscrizione 5, Enrico Crescimanno. Eletto con il partito della Lega nel 2022. La notizia è arrivata in queste ultime ore, al termine di due mesi di polemiche e contestazioni da parte di consiglieri della Giunta e della minoranza.

La mozione di revoca

Decade, così, la mozione protocollata settimane fa in segreteria, e firmata da 14 consiglieri, con richiesta di revoca del presidente Crescimanno e successiva nomina di un nuovo presidente (scelto nella persona di Alfredo Correnti) e di una nuova giunta.

L’ultima polemica

Solo 24 ore fa, su Facebook, i consiglieri del Movimento 5 Stelle, Luigi Martina e Pasquale Frisina, avevano chiesto, attraverso un lungo post di accuse, le dimissioni del presidente. Si tratta dell’ultima polemica di un caso durato due mesi abbondanti. Dalle dimissioni dei coordinatori Borelli e Subbiani fino ai post e ai meme di scherno apparsi sui social. Un batti e ribatti mal digerito dai cittadini.

"Mentre si litigava sulle poltrone e si sprecavano energie in dinamiche interne, i problemi concreti della Circoscrizione venivano ignorati. Nessuna iniziativa, nessun confronto con i cittadini, nessuna proposta degna di questo nome". Commentano così la notizia Andrea Russi (Capogruppo Movimento 5 Stelle Torino), Pasquale Frisina (Capogruppo Movimento 5 Stelle circoscrizione 5) e Luigi Martina (Consigliere in circoscrizione 5).

"La mozione di revoca è arrivata tardi - sostengono gli esponenti pentastellati - le dimissioni pure. Ma il danno era fatto: mesi persi, territorio lasciato senza guida e cittadini sempre più stanchi di assistere a questo spettacolo. Dove amministrano, i risultati parlano da soli. È evidente che non sono in grado di governare. E se questo è il meglio che possono offrire, meglio risparmiarsi l’esperienza."

"Il Partito Democratico - commenta Claudio Cerrato Capogruppo del PD in Consiglio Comunale di Torino - attraverso il proprio gruppo consiliare circoscrizionale, ha continuato a operare con responsabilità e presenza costante sul territorio, ascoltando le istanze dei cittadini e avanzando proposte concrete per affrontare le criticità locali. Confermiamo il nostro impegno a incalzare il centrodestra affinché venga ristabilita una piena operatività istituzionale nella Circoscrizione 5. È fondamentale che le istituzioni locali tornino a essere un punto di riferimento efficace per la comunità, garantendo servizi, ascolto e risposte tempestive alle esigenze dei cittadini."



Che succede ora?

Sarà necessario protocollare un atto sottoscritto dalla maggioranza dei consiglieri, che contenga nome del nuovo presidente e componenti della giunta, linee programmatiche.

Entro cinque giorni il consigliere anziano convocherà il consiglio e questo atto sarà messo in discussione: se approvato, entreranno in carica il nuovo presidente e la nuova giunta.

Nuove concessioni

Sempre in queste ore la giunta della Circoscrizione 5, presieduta dal vicepresidente Antonio Cuzzilla, ha approvato la concessione dei locali di corso Grosseto 115 all’associazione Balastorie Aps che così potrà proseguire con le sue attività. È approvato anche la concessione di contributi ad alcune associazioni del territorio che si occupano di benessere per gli anziani, come Auser, emergenza anziani Alpi e Zahir Ballet Asd gestita dalla presidente Stefania Mammana.