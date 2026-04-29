Commercianti storici a Torre Pellice, il Comune cerca le famiglie da premiare

Rintracciare tutte le famiglie che da oltre quarant’anni tramandano un’attività commerciale a Torre Pellice per poi premiarle durante un evento che si svolgerà a maggio. Con questa intenzione l’Amministrazione comunale, nei giorni scorsi, ha rivolto un appello ai cittadini sulle pagine social per rintracciare i commercianti storici del paese. “Vogliamo individuare le attività più longeve, tramandate di generazione in generazione all’interno della stessa famiglia. Le premieremo con la consegna di una pergamena come riconoscimento dell’ostinazione con cui hanno tenuto aperto in tutti questi anni” spiega la sindaca di Torre Pellice, Maurizia Allisio.

Attraverso i dati della Camera di Commercio, l’ufficio commercio del Comune ha già individuato alcune famiglie: “Sono almeno cinque ma non è semplice ricostruire le vicende di tutte le attività commerciali storiche. Per non farcene sfuggire alcuna quindi abbiamo chiesto l’aiuto dei cittadini”.

Il requisito è che l’attività commerciale sia gestita da almeno quarant’anni dalla stessa famiglia, passando, ad esempio, dai genitori ai figli o dagli zii ai cugini. Le segnalazioni potranno essere scritte come commento al post sulla pagina Facebook del Comune di Torre Pellice oppure inviate per email all’indirizzo segreteria@comunetorrepellice.it.

“L’obiettivo di questa iniziativa è valorizzare il commercio locale che rende il centro storico di Torre Pellice speciale. Il nostro centro pedonale infatti è attrattivo anche dal punto di vista turistico” conclude Allisio.