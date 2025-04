Entra in farmacia armato di pistola: momenti di paura a Nichelino (foto d'archivio)

Momenti di paura a Nichelino per i gestori della farmacia Salus di via Giusti. Nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 28 aprile, un malvivente è entrato ed ha rapinato il locale armato di una pistola.

Pronto intervento dei carabinieri

Tutto si è svolto nel giro di pochi istanti, con l'uomo che è poi fuggito con un bottino di 400 euro. I carabinieri della tenenza di Nichelino, guidata dal comandante Vincenzo Mangone, sono poi arrivati rapidamente sul posto e di lì a poco sono riusciti a risalire e ad arrestare il rapinatore.

Usata una pistola senza cartucce

Dalle indagini si è scoperto che la pistola usata era senza cartucce e al momento dell'assalto non c'erano clienti dentro la farmacia.

Facile pensare che non si sia trattato di un 'esperto di rapine', ma di sicuro lo spavento per i gestori non è stato di poco conto, vedendosi puntare contro una pistola.