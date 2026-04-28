Con "I binari della memoria" un viaggio lungo le strade di Torino a bordo dei tram storici

Torino riscopre la sua storia: a bordo dei tram storici con "I binari della memoria". Sabato 23 maggio, l’associazione “Art Ensemble” in collaborazione con “Fraternità Maria Consolatrice” inaugura il ciclo di uscite culturali con l’evento "I binari della memoria". Occasione originale per cittadini e turisti di rivivere l’emozione del trasporto d’altri tempi, viaggiando su una vettura storica restaurata.

Sotto la guida degli esperti dell’ATTS (Associazione Torinese Tram Storici), i partecipanti partiranno alle 10.00 dalla fermata "Petitti" (San Salvario) per raggiungere la stazione di Sassi. Qui sarà possibile visitare il Museo dei Tram e l’officina della Tranvia di Superga, dove i volontari curano il recupero di veicoli provenienti da tutta Europa. L’iniziativa mira a riappropriarsi della memoria collettiva attraverso la riscoperta di luoghi simbolo della città.

Il programma prevede il ritrovo alle 9:45 in via Petitti 24, con rientro previsto per le 11:30. L’evento è realizzato grazie al contributo della Regione Piemonte (Assessorato alle politiche sociali). La partecipazione ha un costo di € 7 e la prenotazione è obbligatoria entro il 30 aprile, data la capienza limitata del mezzo. Per informazioni e iscrizioni, rivolgersi alla segreteria di via Petitti 24 o chiamare il numero 366.3407927.