“Una rete a sostegno del benessere dei lavoratori”: premiate al Santa Croce di Moncalieri le aziende di WHP Piemonte

Una premiazione arrivata a ridosso del Primo Maggio, per questo ha avuto un valore simbolico ancora più forte, in un periodo in cui si parla ancora di 'morti bianche'. L’ambiente di lavoro è un luogo particolarmente importante per la promozione della salute in quanto, costituisce uno spazio collettivo di aggregazione in cui si formano modelli culturali e comportamentali: promuovere salute nei luoghi di lavoro contribuisce a sensibilizzare i lavoratori all’adozione di stili di vita salutari e a coinvolgerli in iniziative e interventi di prevenzione che li rendano attori consapevoli di un percorso volto alla tutela della salute e dell’equità sociale.

La premiazione al Santa Croce di Moncalieri

Nel pomeriggio di ieri, lunedì 28 aprile, presso l’ospedale Santa Croce di Moncalieri son state premiate le Aziende che hanno aderito alla rete WHP Piemonte, che hanno posto in essere durante il 2024 interventi di salute in diversi ambiti: la Terra.con di Carmagnola ha posto l’accento sulla corretta alimentazione con l’introduzione di alimenti per celiaci e a basso contenuto di zuccheri nel distributore in azienda e con menù stagionali e ricchi di frutta e verdura per le trasferte e ha promosso le pause attive per i dipendenti e organizzato incontri per la presentazione del percorso di disassuefazione dal fumo di sigarette con Centro Antifumo ASLTO5; l’Italdesign Giugiaro spa di Moncalieri ha realizzato un corso di fitwalking e una serie di incontri sulle tematiche del benessere psico-fisico. L’azienda ha inoltre realizzato, con la collaborazione dell'associazione "Amici del cuore", uno screening cardiologico per prevenire le malattie cardio-vascolari.

La promozione della salute nei luoghi di lavoro coinvolge numerosi attori, quali istituzioni, lavoratori, imprenditori, parti sociali e comunità e prevede, quindi, un approccio multidimensionale: un’azienda che promuove salute attua le misure per prevenire infortuni e malattie professionali e si impegna ad offrire ai propri lavoratori opportunità per migliorare la propria salute, riducendo i fattori di rischio che possono causare l’insorgenza di malattie croniche, che rappresentano la principale causa di morte.

La rete WHP Piemonte

La rete WHP Piemonte contribuisce a migliorare lo stato di salute e di benessere dei lavoratori, incoraggiando, nei luoghi di lavoro, azioni e cambiamenti organizzativi e comportamentali attraverso l’attuazione di interventi riconosciuti come pratiche raccomandate.

La rete è nata da un processo partecipato tra l’Assessorato alla Sanità Regione Piemonte - settore Prevenzione, ASL, rappresentanti dei portatori d’interesse (Associazioni di categoria, Organizzazioni Sindacali, Organismi Paritetici, Società di medicina del lavoro, INAIL, …) e attori della prevenzione aziendale (datore di lavoro, RSPP, ASPP, RLS, RLST, Medico competente).

La rete, promossa dal programma predefinito 3 Luoghi di lavoro che promuovono salute del Piano Regionale di Prevenzione, è composta dalle 12 ASL piemontesi e dalle aziende dei rispettivi territori che, vi aderiscono su base volontaria e che si impegnano ad attuare quanto previsto dai suoi indirizzi operativi e dal documento regionale di pratiche raccomandate e sostenibili. Le pratiche raccomandate prevedono interventi su temi di salute specifici: promozione di un’alimentazione salutare, promozione dell’attività fisica, della mobilità attiva, del benessere osteoarticolare e posturale, contrasto al fumo di tabacco, contrasto ai comportamenti additivi, promozione del benessere personale e sociale e percorsi formativi di base e specifici su WHP e minimal advice (counselling motivazionale breve) A livello locale, le aziende sono sostenute dal GRUPPO ASL WHP territorialmente competente al fine della realizzazione delle diverse attività della rete.

Il ruolo dell'Asl To5 e le nuove aziende entrate in rete

Anche l’Asl To5, in qualità di Azienda appartenente alla rete, ha promosso attraverso una serie di sportelli dedicati ai dipendenti per parlare di buona alimentazione e di contrasto al fumo di tabacco. L’evento ha rappresentato anche l’occasione per dare il benvenuto alle due nuove aziende aderenti alla rete: la Sabelt di Moncalieri e la Torneria Serra srl di Poirino, e presentare l’iniziativa a tutte le realtà che hanno aderito allo screening HCV e che hanno mostrato interesse alla rete WHP. Per le aziende interessate ad aderire alla rete è possibile consultare il sito dell'Asl To5 o scrivere all’indirizzo whp@aslto5.piemonte.it.