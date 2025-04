Sparatoria in via Pianezza: 32enne ferito ad una gamba. Indaga la Polizia

Sparatoria alla periferia di Torino nella mattina di oggi, martedì 29 aprile: un uomo di 32 anni, di origini straniere, come riporta l'agenzia di stampa Ansa, è stato ferito a una gamba da un colpo di arma da fuoco.

In via Pianezza

Il fatto è avvenuto in via Pianezza, all'altezza del civico 95. Il ferito, che non è in pericolo di vita, è stato trasportato all'ospedale San Giovanni Bosco: il proiettile ha attraversato la gamba ed è uscito. probabile che debba essere operato a breve

Indaga la Polizia

Su quanto è accaduto indaga la Squadra Mobile della Polizia: al momento è ancora da chiarire la dinamica dell'episodio.