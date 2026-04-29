Torna la TuttaDritta, 10 chilometri di emozioni nel cuore di Torino [FOTO]

Torino è pronta ancora una volta a correre. Dopo il grande successo della Mezza e della Dieci di Torino, Base Running riporta i runner tra le strade del centro con una delle gare più iconiche e amate: la TuttaDRITTA. Domenica 10 maggio prenderà il via la ventunesima edizione di un appuntamento ormai storico per la città, nato nel 2005 da un’idea di Luigi Chiabrera e organizzato da Base Running capace ogni anno di coinvolgere migliaia di appassionati di sport. 7000 i runner pronti a partire.

Con i suoi 10 chilometri certificati, la TuttaDRITTA si conferma come una delle 10 km più veloci d’Europa, grazie a un tracciato unico nel suo genere: una linea retta che attraversa Torino, con partenza da Piazza Solferino e arrivo nella straordinaria cornice della Palazzina di Caccia di Stupinigi. La linearità del percorso rappresenta una sfida affascinante: pochi cambi di ritmo, massima concentrazione e la possibilità concreta di migliorare il proprio tempo personale. È proprio questa caratteristica a rendere la TuttaDRITTA una gara unica, capace di attrarre sia atleti agonisti alla ricerca della prestazione, sia amatori e appassionati desiderosi di vivere una giornata all’insegna del benessere e del divertimento.

La gara è aperta a tutti, disponibile sia in modalità competitiva sia non competitiva (a partire dai 14 anni), con l’obiettivo di raggiungere quota 7.000 partecipanti. Un lunghissimo e colorato serpentone di runner e camminatori animerà la città, trasformando le strade in un grande palcoscenico di sport, energia e condivisione. In questo contesto si inserisce anche il contest aziende “La mia azienda corre”, giunto alla XXI edizione, dedicato a dipendenti, collaboratori e consulenti delle aziende del territorio. Un’iniziativa che valorizza la sportività, la competizione pulita e lo spirito di gruppo, promuovendo il team building attraverso la corsa. CRAI sarà Title Sponsor del contest e premierà le tre aziende più numerose e le tre aziende più veloci, contribuendo a rendere ancora più coinvolgente la partecipazione.