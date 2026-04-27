SKF Italia Meet the World: nell’edizione 2026 vince l’inclusione

Per i cinque team che si si sono confrontati ieri durante il torneo di calcio giovanile per atleti con disabilità intellettiva certificata SKF Italia Meet the World è stata una giornata vissuta all’insegna dell’allegria, della passione per il calcio e del fair play. Le squadre - Accademia sport (Porte), ASD Torino For Disable Onlus, Gli Invincibili di Omegna, Insuperabili SSDRL (Torino), Ticinia Novara APS ASD - si sono affrontate in un girone all’italiana concluso con la finalissima tra Accademia Sport e ASD Torino For Disable Onlus che si è conclusa ai rigori.

“SKF Italia Meet the World promuove il rispetto, la lealtà e la collaborazione, contribuisce a creare reti di amicizia tra giocatori, associazioni e famiglie, sostenendo l’inclusione sociale – dichiara Sandro Chervatin, amministratore delegato e presidente di SKF in Italia - Lo sport abbatte le barriere, unisce le persone e permette ai giovani di incontrarsi e crescere insieme. Di edizione in edizione, il nostro torneo si è consolidato coinvolgendo sempre più team e diventando un momento atteso dalle squadre del territorio e di questo siamo molto orgogliosi”.

Come per le edizioni precedenti, con il torneo si seleziona la squadra che rappresenterà SKF Italia al Gothia Special Olympics Trophy, l’evento internazionale riservato a squadre aderenti all’Organizzazione Special Olympics la cui XIV edizione si svolgerà dal 12 al 16 luglio 2026 nella cornice della Gothia Cup. Il team che volerà a Göteborg quest’anno è Accademia Sport di Porte.