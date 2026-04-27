Intesa Sanpaolo rinnova per 5 anni il sostegno alle Atp Finals, Torino punta al 2030

Mancano poco più di sei mesi alla nuova edizione e ne sono trascorsi praticamente altrettanti dal secondo trionfo di Jannik Sinner , dopo la finale dei sogni contro Carlos Alcaraz. Se Torino ospiterà le Nitto Atp Finals nel 2026 ed il 2027 - anche se manca ancora l'ufficialità - con ragionevole certezza dovrebbe giocarsi sempre all'ombra della Mole, ora il sogno si consolida. E si amplia arrivando ad immaginare il torneo tennistico nel capoluogo piemontese anche per la totalità del secondo quinquennio.

Intesa Sanpaolo rinnova il sostegno

Intesa Sanpaolo ha infatti annunciato nelle scorse ore di rinnovare il proprio sostegno alle Nitto Atp Finals, confermando il ruolo di Host Partner della manifestazione anche per il 2026-2030. La decisione di proseguire la partnership nasce dagli ottimi risultati avuti da uno degli eventi sportivi più prestigiosi a livello internazionale in termini di valore diffuso, visibilità e ricadute economiche e sociali e al grande fermento risvegliato dalle Nitto ATP Finals per il tennis a Torino e in Italia.

La scelta di Intesa, secondo main sponsor dopo Nitto, ha sicuramente un peso decisivo sul futuro del torneo. Anche se il rinnovo economico non si traduce in automatico in quello della location, la decisione del gruppo bancario torinese di sostenere ancora per il prossimo quinquennio l'evento sportivo fa ben sperare il capoluogo.

Cirio: "Iniezione di fiducia"

A pensarlo anche il governatore Alberto Cirio, che commenta: "Il rinnovo fino al 2030 è un importante riconoscimento per il grande successo che Torino e il Piemonte hanno ottenuto in questi anni nell’organizzazione di un evento che ha dato enorme visibilità a questo territorio, con straordinarie ricadute economiche e sociali". "Rappresenta anche una preziosa iniezione di fiducia per il lavoro che stiamo facendo, insieme al Comune di Torino” conclude il Presidente.