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Aurora / Vanchiglia | 29 aprile 2026, 16:58

Da via Saint Bon a corso Verona, in Circoscrizione 7 è tempo di sfalci

Interventi nei giardini e lungo le strade dei quartieri Aurora e Borgo Rossini

Sfalcio dell'erba in Circoscrizione 7

Sfalcio dell'erba in Circoscrizione 7

Proseguono gli interventi di sfalcio dell’erba sul territorio della Circoscrizione 7, nell’ambito delle attività di manutenzione ordinaria del verde pubblico.

In questi giorni, le operazioni si sono concentrate in alcune aree particolarmente frequentate dai cittadini, tra cui i giardini di via Saint Bon, piazza Coriolano e corso Verona. Si tratta di interventi programmati che rientrano nel piano stagionale di cura degli spazi verdi, fondamentale soprattutto nei mesi primaverili, quando la crescita della vegetazione è più rapida.

L’obiettivo è duplice: da un lato garantire il decoro urbano, dall’altro assicurare la piena fruibilità di parchi, giardini e aree pubbliche da parte di residenti e famiglie. La manutenzione del verde rappresenta infatti un elemento centrale per la qualità della vita nei quartieri, contribuendo anche alla sicurezza e al benessere collettivo.

Per rimanere aggiornati sugli interventi previsti, i cittadini possono consultare l’Agenda del Verde, lo strumento che consente di conoscere nel dettaglio la programmazione delle attività di manutenzione ordinaria sul territorio della Circoscrizione 7.

Sfalcio dell'erba in Circoscrizione 7

Sfalcio dell'erba in Circoscrizione 7

Sfalcio dell'erba in Circoscrizione 7

Sfalcio dell'erba in Circoscrizione 7

Redazione

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