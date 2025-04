Una bomba della Seconda Guerra Mondiale sul fondo del Po al Meisino: gli artificieri dell'Esercito neutralizzano il pericolo [FOTO]

Una bomba della Seconda Guerra Mondiale adagiata ormai da decenni sul fondo del Po: ecco l'allarme che ha fatto scattare la richiesta di intervento degli artificieri dell’Esercito, che fino a domenica hanno lavorato per neutralizzare un ordigno di grandi capacità sommerso nelle acque basse del fiume Po all’interno del parco del Meisino di Torino, nei pressi della spiaggia denominata Paradiso dei Cuori.





L’intervento degli operatori del 32° Reggimento Genio Guastatori di stanza a Fossano è avvenuto per il tramite della Prefettura di Torino, a seguito della segnalazione da parte di un frequentatore dell’area. L’ordigno, una bomba da mortaio di 81 millimetri di calibro risalente al secondo conflitto mondiale, è stato messo in sicurezza sul posto per poi essere trasportato e distrutto presso l’ex poligono militare di San Francesco al Campo, adottando speciali accorgimenti che hanno minimizzato gli effetti dell'esplosione.





Il 32° Reggimento Genio Guastatori è responsabile della bonifica da residuati bellici in tutto il Nord-Ovest, e negli ultimi due anni ha neutralizzato circa 400 ordigni nella sua area di competenza. I genieri alpini della Taurinense impiegano tecnologie all’avanguardia per la bonifica occasionale del territorio, rappresentando una pedina specialistica a supporto della collettività.