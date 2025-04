Fiorisce la cultura in Circoscrizione 7, al via il festival di primavera

Anche quest'anno la Circoscrizione 7 accoglie la bella stagione con un calendario ricco di appuntamenti gratuiti all’insegna della musica, del teatro e della cultura. Parte infatti il “Festival di Primavera” nei centri d’incontro, una rassegna di spettacoli e incontri promossa in collaborazione con le associazioni del territorio.

“Proponiamo un ventaglio di eventi capace di parlare a pubblici diversi, coinvolgendo giovani, adulti e anziani”, dichiarano i coordinatori Silvio Sabatino e Ferdinando D’Apice. Il festival si svilupperà nel corso di quattro fine settimana, da domenica 4 maggio a domenica 1° giugno, animando tre diversi centri civici.

Programma diffuso su tre sedi

L’apertura ufficiale è prevista per domenica 4 maggio al centro d’incontro di corso Belgio 91, con il concerto “Consapevolezza in musica” a cura dell’associazione Pinocchio. Sempre qui, la rassegna si chiuderà il 1° giugno con le voci della corale Il Trillo. Il centro d’incontro di corso Casale 212 accenderà i riflettori sabato 17 maggio con lo spettacolo teatrale “Pinocchio” dell’associazione “Quelli che il Teatro”. Anche qui la chiusura è fissata per il 1° giugno, con il concerto live del coro gospel Sifasoulsingers.

Novità dell’edizione 2024 è il coinvolgimento del Centro d’Incontro di via Cuneo 6, che entra nel circuito ospitando venerdì 10 maggio la proiezione del documentario “Vieni c’è una strada nel bosco”, curata dall’associazione Ascot.

Eventi per tutti, sempre gratuiti

Il “Festival di Primavera” vuole essere un’occasione per vivere i quartieri come luoghi di incontro e condivisione. La partecipazione a tutti gli eventi è gratuita, fino a esaurimento posti. Il programma completo sarà disponibile nei prossimi giorni anche online e presso i centri d’incontro della Circoscrizione 7.