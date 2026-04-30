Emergenze, Torino rafforza il Centro Operativo Comunale

La Giunta comunale ha approvato nella seduta di martedì scorso una delibera, proposta dall’assessore alla Protezione civile Francesco Tresso, che definisce le nuove linee di indirizzo per il funzionamento della struttura organizzativa di coordinamento del Centro Operativo Comunale (COC) di Protezione Civile.

Obiettivo del provvedimento è rafforzare la capacità operativa dell’Amministrazione nelle situazioni di emergenza, migliorando al tempo stesso la tempestività delle comunicazioni ai cittadini e la qualità della risposta sul territorio.

Il COC è la struttura della quale si avvale il Sindaco, in qualità di autorità comunale di protezione civile, per la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione: segnala alle autorità competenti l’evolversi degli eventi e delle necessità, coordina gli interventi delle squadre operative comunali e dei volontari e, più in generale, dei soccorsi presenti sul territorio e informa la popolazione.

L’atto rinnova il modello organizzativo della Città per la gestione delle emergenze, aggiornando i componenti dell’Unità di Crisi comunale. Viene introdotto, in particolare, un sistema ad attivazione progressiva che consente una risposta più rapida, flessibile ed efficace in caso di eventi straordinari, con o senza preannuncio. Il nuovo assetto prevede il coinvolgimento immediato della Direttrice Generale e dei Direttori di Area già nella fase di preallerta, così da garantire un coordinamento tempestivo tra tutte le strutture comunali e di acquisire dagli assessori competenti le specifiche misure di precauzione per affrontare i rischi conseguenti allo stato di allerta, il supporto alle decisioni del Sindaco e l’eventuale attivazione del COC.

La delibera conferma inoltre le 12 Funzioni di Supporto previste dal Piano Comunale di Protezione Civile, e la sede ordinaria del Centro Operativo Comunale presso la sede della Protezione Civile comunale di via delle Magnolie 5.