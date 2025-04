Shopping, sapori e artigianato: corso Racconigi celebra la bella stagione

Colori, profumi, musica e divertimento: torna anche quest’anno la tanto attesa Festa di Primavera, un’intera giornata di festa che sabato 4 maggio 2025 animerà corso Racconigi, da piazza Robilant a corso Rosselli.

Dalle 9 alle 20, il quartiere si trasformerà in una lunga isola pedonale dove cittadini e visitatori potranno passeggiare tra bancarelle, stand gastronomici, giostre per i più piccoli e musica dal vivo. I negozi della zona resteranno aperti per tutta la giornata, offrendo promozioni e iniziative speciali.

Un’occasione perfetta per vivere il quartiere in modo diverso, sostenere il commercio locale e godersi un assaggio di primavera in pieno centro cittadino. Un evento pensato per tutte le età, che unisce tradizione, socialità e scoperta.

In questa edizione oltre ai negozi aperti, ai pittori, alle consuete attrazioni musicali e per i più piccoli per la prima volta sarà presente l'artigianato creativo e il mercatino vintage.