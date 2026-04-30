Il Paradiso Collegno scende in campo per la distrofia muscolare

È la prima edizione del Torneo di calcio “Un gol per la solidarietà”, l’evento organizzato dalla società Paradiso Collegno l’1, il 2 e il 3 maggio per raccogliere fondi per modificare la pedana di un veicolo utilizzato da ragazzi affetti da distrofia muscolare appartenenti alla sezione torinese dell’Uildm, l’Unione italiana lotta alla distrofia muscolare. Con il ricavato sarà, infatti, installata una pedana manuale e non più elettrica, che consentirà di rendere l’accesso ai mezzi per i ragazzi con disabilità, affetti da distrofia muscolare, più semplice e autonomo.

A differenza delle pedane elettriche, quelle manuali non si bloccano per guasti elettronici o cali di batteria e permette ai ragazzi di uscire con amici e coetanei senza dipendere esclusivamente da mezzi speciali o ambulanze. Inoltre, chiunque, un genitore, un amico o l'autista, può azionarla in pochi secondi con un gesto meccanico e riduce i rischi di ribaltamento o scossoni bruschi durante la salita, proteggendo la struttura muscolare già fragile.

"Per un ragazzo con distrofia muscolare, l’accesso a un veicolo con pedana manuale non è solo una questione di trasporto, ma un pilastro fondamentale per la sua autonomia e integrazione sociale - afferma il presidente del Paradiso Collegno Franco Mesiano -. Infatti poter salire su un'auto o su un mezzo un bus con gli altri significa non sentirsi "diversi". Questo combatte l'isolamento e stimola il ragazzo a frequentare scuola, sport e attività ricreative. Con questo primo torneo dedicato ai ragazzi con distrofia muscolare vogliamo sensibilizzare le persone e i ragazzi stessi su tutte le malattie genetiche ereditarie che causano degenerazione progressiva e debolezza dei muscoli scheletrici e cardiaci".

Il torneo, che vedrà impegnate sul campo del Paradiso, in via Vespucci 1, a Collegno, 20 squadre di cui 5 della categoria 2016, 7 della categoria 2015 e 8 della categoria 2014, di 12 società della provincia di Torino, si svolgerà nel weekend del primo maggio per tre giornate che vedrà sport e solidarietà a braccetto per un unico obiettivo sociale. Un grazie alle società partecipanti.