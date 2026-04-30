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Cronaca | 30 aprile 2026, 14:49

Follia al campo di calcio: l'arbitra fischia un rigore e i tifosi del Venaria aggrediscono i suoi parenti in tribuna

Momenti da incubo per una ragazza di 16 anni che stava dirigendo una gara di sue coetanee. Paura anche per il fratello, padre e madre che erano sugli spalti

Follia su un campo di calcio di Venaria, nei giorni scorsi

Follia su un campo di calcio di Venaria, nei giorni scorsi

Follia (non la prima purtroppo) su un campo di calcio di provincia, a livello giovanile. E' successo nei giorni scorsi a Venaria, come racconta l'edizione torinese di Repubblica, dove sul campo si stavano sfidando le padrone di casa e le avversarie del Torino. Il campionato è quello della Under 17, la stessa età dell'arbitra, una ragazza di 16 anni che a un certo punto vede e fischia un rigore a favore delle ospiti.
Da quel momento in poi, si scatena l'assurdo: il rigore va in rete, il Torino vince 4-3 e sugli spalti la frustrazione si trasforma in violenza: i cosiddetti tifosi della squadra di Venaria prima cercano di invadere il campo, poi rivolgono la loro attenzione proprio alle tribune, dove si trova la famiglia della ragazza col fischietto.

E così, mentre l’arbitra viene accompagnata negli spogliatoi per metterla al sicuro dai facinorosi (con le atlete di casa che cercano di placare i famigliari), insulti e spinte hanno raggiunto madre, padre e fratello della ragazza.

Il giudice sportivo ha comminato una multa al Venaria: 400 euro, con l'attenuante visto che le atlete - dando una lezione di stile e di educazione ai propri genitori - hanno cercato per prime di fare da paciere. Ferma e immediata è arrivata anche la condanna da parte della società di casa, che ha in un grande ex della Serie A (proprio in maglia Torino, ma pure Inter) il suo presidente: Giovanni Pasquale. 

redazione

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