Reale Mutua Fenera Chieri riparte dalla capitana: Ilaria Spirito confermata e punta al record

Il primo punto fermo nel roster della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 per il 2026/2027 è Ilaria Spirito. Il libero e capitano vestirà il biancoblù per almeno un’altra stagione, la quinta, con concrete possibilità di diventare la giocatrice con più presenze nella storia del club: al momento ne conta 181 ed è seconda in questa classifica, preceduta soltanto da Valentina Soriani (218) e seguita da Chiara Burzio (177), Kaja Grobelna (167) e Silvia Bersighelli (157).

Sempre più bandiera della Reale Mutua Fenera Chieri ’76, Ilaria Spirito ha appena concluso a Milano il suo primo collegiale con la nazionale seniores di Julio Velasco, tornando a vestire l’azzurro due stagioni dopo la medaglia d’oro conquistata nei giochi olimpici di Parigi.

"Non so dire a che punto sono del mio percorso perché al momento sto benissimo a Chieri, quindi non ci sono presupposti per cui debba pensare di andare via - ha commentato - Se l’anno scorso è stato un po’ difficile sotto tanti punti di vista, questo è stato sicuramente un anno grandioso. Mi sono trovata molto bene con Nicola e la squadra è stata esemplare, soprattutto dal punto di vista umano. Le ragioni che mi portano a continuare con Chieri sono sempre le stesse: la condivisione dei valori con la società e con i vertici, la condivisione dell’etica, della professionalità, del lavoro, dell’impegno… Questo è l’80% dei motivi che mi spingono a continuare qui. Poi c’è la vicinanza a casa e al mio fidanzato che è notevole, aspetti che ovviamente non posso trascurare. E poi c’è la città dove mi trovo bene, ho fatto già tutte le mie conoscenze, so dove andare, ho i miei posti, mi salutano per strada, mi conoscono. Sono molto serena insomma".



Per il prossimo anno, l'obiettivo sarà "Come sempre di rimanere attaccati alle quattro squadre di vertice, cercare di farlo nel migliore modo possibile, divertendoci ed esprimendo un bel gioco come abbiamo fatto quest’anno. Sicuramente sarà un anno da riconfermare rispetto a questo appena passato".

E sull'esperienza con la Nazionale: "Sono ovviamente contentissima, ho sempre dato massima disponibilità a Julio Velasco e così farò per tutto il tempo che deciderà di avermi a disposizione. Per me l’azzurro è sicuramente fonte di orgoglio ed è una cosa che si guadagna, non l’ho mai data per scontata e neanche adesso darò niente per scontato. Accetterò qualunque scelta senza farne drammi".