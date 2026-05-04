GTT avverte: "Attenzione alle truffe su abbonamenti bus e sosta"

GTT segnala la diffusione di messaggi SMS non ufficiali e ingannevoli riguardanti presunte irregolarità da sanare relative a titoli di viaggio (abbonamenti, biglietti, Tap&Go) e abbonamenti per la sosta.

"Si precisa che tali comunicazioni -fanno sapere dall'azienda - non provengono da Gruppo: si invitano pertanto gli utenti a diffidare da tali messaggi e a fare riferimento esclusivamente ai canali ufficiali". GTT inoltre non richiede regolarizzazioni di pagamento tramite SMS.

Come riconoscere una truffa online

In generale, è importante diffidare di offerte troppo vantaggiose o che sembrano troppo belle per essere vere. È importante verificare sempre la fonte dell'offerta e controllare se è stata pubblicata sui canali ufficiali dell'azienda o dell'ente in questione.

In caso di dubbi, è sempre consigliabile contattare direttamente l'azienda o l'ente per verificare l'autenticità dell'offerta.