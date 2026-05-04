Corso Maroncelli riavrà le panchine, la Circoscrizione: "Disponibili al confronto con chi non le vuole"

Rimosse temporaneamente per i lavori di realizzazione della pista ciclabile, le panchine di corso Maroncelli torneranno presto al loro posto. Nonostante le polemiche nate negli ultimi giorni, relative all'uso delle sedute da parte di alcuni spacciatori di zona. E' la conferma che arriva dal presidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano, e dal coordinatore alla Viabilità, Alberto Loi Carta, che via Facebook hanno ribadito la volontà di restituire al quartiere uno spazio pensato per gli anziani (oltre che per la sosta in generale).

Le polemiche sul posizionamento

Ma da dove nasce la polemica? Voci di corridoio parlano dell'occupazione saltuaria di un gruppetto di spacciatori, per intenderci quelli che sostano abitualmente intorno a piazza Bengasi. Secondo quanto riferito, nelle fasi finali dei lavori alcuni residenti e commercianti avrebbero espresso contrarietà rispetto alla collocazione originariamente prevista delle panchine, chiedendo modifiche al progetto.

Una richiesta che ha temporaneamente rallentato le operazioni di installazione, alimentando il dibattito sull’uso dello spazio pubblico e sulla convivenza tra esigenze diverse.

“Uno spazio per stare insieme”

La Circoscrizione 8, però, ha voluto sottolineare l’importanza di garantire aree di aggregazione lungo l’asse di corso Maroncelli, storicamente vissuto come punto di incontro del quartiere.

“Le contrarietà di alcuni non possono impedire a molti cittadini di poter socializzare e vivere lo spazio pubblico” ha ribadito Miano. "Capiamo che nella zona ci sono dei problemi e per questo siamo comunque disponibili al dialogo con residenti e attività commerciali oggi contrari". Di fatto la Circoscrizione ha annunciato che nelle prossime settimane le panchine saranno comunque installate secondo la pianificazione prevista.