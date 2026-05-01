Lavori Italgas e Smat, dove e come cambia la viabilità a Moncalieri

Con la fine del mese di aprile e l'arrivo della belle giornate a Moncalieri sono in programma diversi interventi, con operai Italgas e Smat al lavoro lungo le strade della città.

Lavori Italgas in via Leopardi

Ecco quindi che la viabilità subirà delle inevitabili modifiche. In via Leopardi la circolazione sarà vietata fino al prossimo 22 di maggio, per consentire al personale di Italgas di completare la modifica di alcuni impianti siti dall'incrocio con via Puccini fino al civico 8 di via Monte Bianco. Durante queste settimane è previsto il divieto di sosta e fermata lungo via Leopardi, con tanto di rimozione forzata per le auto che non rispetteranno la disposizione: uniche eccezioni ammesse le persone residenti.

Operai Smat in via Colombo

Sino al 5 giugno, invece, gli operai della Smat sono al lavoro per effettuare la sostituzione della condotta idrica in via Padre Colombo. Ecco quindi che sino a quella data (o al termine dei lavori) sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata della strada, con divieto di circolazione per le auto. Potranno spostarsi solo i residenti o i possessori dei garage-posti auto riservati.