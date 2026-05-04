Via Viotti verso la pedonalizzazione: via libera al progetto anche in Circoscrizione 1

Prosegue il percorso di riqualificazione del centro cittadino di Torino con il progetto di pedonalizzazione di via Viotti. Dopo il passaggio in commissione comunale, il Consiglio della Circoscrizione 1 ha espresso parere favorevole all’intervento che interesserà il tratto compreso tra via Monte di Pietà e via Pietro Micca, includendo anche la porzione di via Monte di Pietà tra via Viotti e via Roma.

Il progetto

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova pavimentazione completamente in materiale lapideo, posata a raso con il piano dei marciapiedi. Una soluzione pensata per migliorare l’accessibilità e abbattere le barriere architettoniche, in linea con quanto già realizzato proprio in via Roma, creando così una continuità estetica e funzionale nel cuore della città.

Accanto alla pedonalizzazione, è prevista anche la manutenzione straordinaria del suolo pubblico nei tratti che resteranno aperti al traffico, con l’obiettivo di uniformare e migliorare complessivamente la qualità dello spazio urbano.

Martinez: "Tassello fondamentale"

A sottolineare l’importanza dell’intervento è Francesco Martinez, coordinatore alla Viabilità ed ex vicepresidente della Circoscrizione 1: “Il progetto rappresenta un tassello fondamentale per la valorizzazione del centro cittadino. L’intervento sullo spazio pubblico potrà fare da volano per un rilancio più ampio dell’intera via, favorendo anche l’insediamento di nuove attività commerciali”.