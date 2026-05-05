Il "branco" picchia un anziano, gli ruba il portafogli e preleva con il suo bancomat: arrestati, c'è anche una donna tra di loro

Una donna e tre uomini, tutti ventenni, nei giorni scorsi hanno rapinato un uomo di 84 anni, nel quartiere delle Vallette. Era pieno pomeriggio quando un’auto con a bordo i quattro malviventi ha accostato lungo il marciapiede di corso Toscana. Con un pretesto i giovani si sono avvicinati all’anziano, puntando a impossessarsi del borsello.



L’84enne - che si sosteneva con un bastone – in un primo momento ha opposto resistenza, scatenando però la reazione del branco. La conseguenza sono stati strattoni violenti che gli hanno fatto perdere il portafogli. I quattro sono poi fuggiti poi a bordo della loro auto. Non soddisfatti, i quattro hanno anche iniziato a prelevare denaro utilizzando il bancomat dell’anziano.



Sul posto sono però arrivati i carabinieri che hanno soccorso l'uomo e iniziato la caccia ai quattro rapinatori. Grazie alle indicazioni sulla vettura e ai prelievi effettuati, i militari sono riusciti a coglierli in flagranza di reato e ad arrestarli per rapina in concorso e utilizzo indebito di carte di pagamento. Il portafogli, insieme al denaro contante appena prelevato (pari a 440 euro), è stato restituito all’anziano. L’autovettura utilizzata per commettere il fatto, oltre ad un’ulteriore somma di denaro di circa 1800 euro, è stata posta sotto sequestro. Tutti e quattro si trovano in carcere.