Passa in monopattino con un'amica alle Porte Palatine, lo fermano, lo picchiano e lo derubano: due arrestati dai carabinieri

Sabato scorso, in pieno pomeriggio, alle Porte Palatine (piazza Cesare Augusto) una banda composta da quattro giovani ha bloccato un venticinquenne di origine egiziane che, con un’amica, stava passando da lì a bordo di un monopattino.



L’aggressione è stata immediata e violenta: una raffica di calci e pugni, ma anche colpi con un coccio di bottiglia che gli ha provocato una ferita. Quindi la fuga, proprio a bordo del monopattino della vittima, insieme al suo zaino. Il tutto non è però passato inosservato ad una pattuglia del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale Carabinieri di Torino, in servizio in zona, che ha inseguito e raggiunto due dei quattro presunti rapinatori.



I due hanno cercato di resistere e ne è sorta una colluttazione durante la quale i malviventi hanno tentato di colpire con calci e pugni i militari dell’Arma, ma questo non è bastato a evitargli l’arresto. Per i due, un 25enne ed un 33enne, entrambi di origine nordafricana e già noti alle forze di polizia, si sono aperte le porte del carcere.