In Circoscrizione 6 per parlare di truffe, un allarme che suona a tutte le età

Un momento di informazione e prevenzione aperto alla cittadinanza: è quello in programma venerdì 8 maggio alle ore 10 presso la sala polivalente della Circoscrizione 6, in via Leoncavallo 17 (quartiere Barriera di Milano). L’appuntamento rientra nel ciclo di incontri “La truffa si camuffa!”, un’iniziativa pensata per sensibilizzare i cittadini su un fenomeno sempre più diffuso e spesso difficile da individuare. Al centro dell’incontro, il tema “Come riconoscere, prevenire e difendersi dalle truffe affettive e da altre forme di inganno e di raggiro”.

Relatori ed esperti a confronto

A guidare il dibattito saranno Jolanda Bonino, presidente di un’associazione impegnata nel contrasto alle truffe sentimentali, e il corpo della polizia locale, che porterà l’esperienza maturata sul campo nella prevenzione e nella gestione dei casi. L’obiettivo è fornire strumenti concreti ai partecipanti: dalle strategie utilizzate dai truffatori ai segnali d’allarme da non sottovalutare, fino ai comportamenti più efficaci per evitare di cadere vittima di raggiri.

Un fenomeno in crescita

Le cosiddette “truffe affettive”, spesso perpetrate attraverso social network e piattaforme di messaggistica, colpiscono un numero crescente di persone, facendo leva su fragilità emotive e relazioni costruite ad arte. Ma non solo: durante l’incontro si parlerà anche di altre forme di truffa, comprese quelle telefoniche e porta a porta. Per non parlare del ritorno di fiamma della truffa dello specchietto.