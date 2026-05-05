Dal 16 maggio obbligo di targa ai monopattini, stoccata di Lo Russo al Governo: "Lo aspettiamo da tempo"

"Sono stupito per lentezza che il Ministero ha nell’emanare le direttive: passano mesi e ogni volta siamo in attesa di avere le norme. Adesso parrebbe che per il 16 maggio ci sarà finalmente l’obbligo della targa sui monopattini: questo è il primo passaggio per verificare il conduttore e poi risalire al proprietario". Stoccata al Governo dal sindaco Stefano Lo Russo ai microfoni di To Radio sui ritardi nell'applicazione delle nuove regole del Codice della Strada, per i mezzi sia privati che in sharing.

Cosa prevede la normativa

La nuova normativa introduce tre importanti novità: l'obbligo della targa, che consente di identificare il monopattino e se, a noleggio, chi lo sta conducendo in quel momento attraverso le piattaforme. Imposti poi l'assicurazione ed il casco, a tutela di chi guida. Una settimana fa il Ministro dei Trasporti Matteo Salvini, ha applicato personalmente la prima targa a un monopattino elettrico in Italia. Un gesto che dovrebbe quindi segnare l’inizio di una nuova fase per la mobilità urbana leggera, quella che negli ultimi anni ha riempito strade e marciapiedi senza una regolamentazione davvero strutturata.

Gli investimenti

"Speriamo davvero che finalmente arrivi l'obbligo delle targhe: lo stiamo aspettando veramente da troppo tempo" ha aggiunto Lo Russo, ricordando gli interventi che la Città ha messo in questi anni in atto per una migliore convivenza tra chi è a piedi ed i monopattini/bici. "Stiamo facendo - ha chiarito- un grande programma di adeguamento degli incroci stradali, creando i percorsi protetti per i pedoni, emettendo la segnaletica per le persone con disabilità, accorciando il la linea di attraversamento il più possibile pedonale rispetto alla strada. Questi sono gli investimenti che stiamo facendo, ma c'è una questione strutturale che è l'educazione stradale"