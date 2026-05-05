Lucento, soccorsa in strada con una ferita al torace: mistero questa mattina in via Borsi 87

Mistero, questa mattina a Lucento. Alle 7.30 infatti una ragazza di 20 anni è stata soccorsa dai sanitari del 118 di Azienda Zero per una ferita al torace. La ragazza si trovava in strada, in via Borsi 87, una traversa di corso Toscana. Le forze dell'ordine stanno indagando per ricostruire la dinamica, non si esclude nessuna ipotesi, compresa quella di un'aggressione.



Il personale sanitario ha subito tamponato la ferita e ha trasportato la paziente in ambulanza all'ospedale Maria Vittoria. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni, visto che è stata affidata alle cure dei medici in codice giallo.



Dai primi riscontri effettuati dagli investigatori, sarebbe emerso che a provocare la lesione potrebbe essere stato un cancello che la ragazza avrebbe scavalcato per allontanarsi da un appartamento poco distante. Ancora in corso i rilievi della polizia per far piena luce sull’accaduto.