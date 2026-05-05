Muro esterno rovinato alla Tesoriera, cresce la protesta dei residenti

Nuove segnalazioni dalla zona del parco della Tesoriera, dove il muro esterno su via Borgosesia, in prossimità dell’area giochi, presenta evidenti segni di degrado. A denunciarlo è il comitato “Torino in Movimento”, insieme ad alcuni residenti della zona, parlando di una situazione di manutenzione incompleta e lavori che si protraggono da tempo senza una conclusione visibile.

Muro danneggiato vicino all’area giochi

Secondo quanto riportato, il muro perimetrale risulterebbe in condizioni critiche, con parti deteriorate e materiale che si sfalda. La criticità è particolarmente rilevante perché interessa un punto frequentato da bambini e famiglie, l’area giochi del parco.

"La situazione è stata più volte segnalata, senza che si arrivasse mai a una soluzione definitiva" così la presidente del comitato, Federica Fulco.

Lavori prolungati e richieste di chiarimenti

Al centro della denuncia anche la durata degli interventi, ritenuti eccessivamente lunghi e non risolutivi. Per questo comitato e residenti chiedono di sapere quali siano le tempistiche effettive per il completamento dei lavori e soprattutto quali misure siano previste per mettere in sicurezza l’area.

Ma la preoccupazione principale riguarda la tenuta del muro e il rischio di ulteriori distacchi, soprattutto in un contesto frequentato quotidianamente da famiglie e bambini.