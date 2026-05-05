Lo Russo: "Portato la raccolta differenziata in tutti i quartieri di Torino"

"Siamo orgogliosi di aver raggiunto in questo mandato il 100% della raccolta differenziata a Torino: tutti i quartieri adesso sono raggiunti dal servizio". Il sindaco Stefano Lo Russo, intervenendo ai microfoni di ToRadio, fa il punto sulla gestione dei rifiuti nel capoluogo. Con l'attivazione infatti lo scorso anno del porta a porta nel centro storico, coinvolgendo circa 10mila utenze tra domestiche e non domestiche, la Città ha completato così l'ultimo tassello necessario.

"La scelta - ha aggiunto il primo cittadino - è stata quella di rendere il sistema di raccolta variabile per adattarsi alle diverse esigenze: in alcuni casi le isole ecologiche sono più adatte, in altri casi bisogna passare al porta a porta. Siamo al 57,4% di raccolta differenziata, che è un dato molto significativo. Abbiamo un target al 2035, stabilito per legge regionale, all'82%: siamo in traiettoria".

"E' del tutto evidente che spingere la raccolta differenziata nelle grandi città è completamente diverso dal farlo nei piccoli comuni: Torino è usata tutti i giorni da migliaia di persone che entrano e escono dalla città, producendo rifiuti" ha concluso Lo Russo.