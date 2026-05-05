“Il Salotto del Sabato Sera” torna con un incontro su artrosi e prevenzione

Prosegue a Torino il ciclo di appuntamenti culturali e divulgativi “Il Salotto del Sabato Sera”, giunto alla sua terza edizione e promosso da L’Araba Fenice Evergreen con il patrocinio della Città di Torino, della Regione Piemonte e della Circoscrizione 5.

Il prossimo incontro è in programma sabato 9 maggio 2026 alle 21 presso la scuola di danza da Renè - L’Araba Fenice Evergreen, in via Caselette 13D (ingresso pedonale da via Pianezza 79). L’ingresso sarà gratuito, con prenotazione obbligatoria.

La serata sarà dedicata al tema “Artrosi: prevenzione e movimento”, con l’intervento della dottoressa Cristina Deambrogio, che guiderà il pubblico in un approfondimento dedicato alla salute delle articolazioni e alle strategie di prevenzione.

L’iniziativa si inserisce in un percorso di divulgazione aperto alla cittadinanza su temi legati al benessere e alla qualità della vita. Durante l’incontro verranno affrontati aspetti pratici legati alla prevenzione dell’artrosi, al ruolo del movimento nella salute articolare e all’importanza di piccoli accorgimenti quotidiani per migliorare il benessere generale.

Secondo gli organizzatori, l’obiettivo del ciclo di incontri è quello di rendere accessibili contenuti medico-scientifici attraverso un linguaggio semplice e diretto, favorendo il dialogo con il pubblico in un contesto informale e partecipativo.

Il progetto “Il Salotto del Sabato Sera” si conferma così un appuntamento fisso per chi desidera approfondire temi legati alla salute e al benessere.