Nuova vita per l'immobile di via Gorizia 116: più parcheggi per i pazienti e spazi per i ragazzi

Questa mattina la giunta comunale, su proposta della vicesindaca della Città di Torino Michela Favaro, ha approvato una delibera con cui viene dato il via libera a un importante progetto di riqualificazione del complesso immobiliare di proprietà comunale situato in via Gorizia 116.

L’intervento, frutto di un accordo di collaborazione tra la Città e l’ASL Città di Torino, mira a rispondere concretamente alle esigenze dei cittadini e degli utenti del polo sanitario territoriale di Santa Rita, che comprende il Poliambulatorio e la Casa della Salute dei Bambini e dei Ragazzi.

Il progetto prevede la trasformazione di una porzione dell'area esterna in un parcheggio dedicato agli utenti dei presidi sanitari e della Fondazione OASI, migliorando sensibilmente l'accessibilità per i pazienti fragili, gli anziani e le persone con mobilità ridotta. Parallelamente, la restante parte dell'area sarà riqualificata con la creazione di una piastra polifunzionale: uno spazio attrezzato e sicuro destinato alle attività sportive, ricreative e sociali dei giovani del quartiere, organizzate, gestite e sotto la supervisione dei volontari stessi della Fondazione OASI.

L’opera, del valore complessivo di circa 500mila euro, sarà interamente finanziata con fondi erogati dalla Fondazione Compagnia di San Paolo a favore dell’ASL.

L’operazione vede il coinvolgimento attivo della Fondazione OASI, realtà storica del territorio nata dall'iniziativa di don Aldo Rabino. In virtù del suo fondamentale ruolo sociale e dei servizi gratuiti offerti alla comunità (oltre 2.500 ore di volontariato l'anno), la Giunta ha contestualmente approvato il rinnovo della concessione dei locali alla Fondazione per altri sei anni. L’accordo prevede l’assegnazione dell’area parcheggio all’ASL per una durata di 20 anni.

“Con questo progetto andiamo ad aumentare i parcheggi per un polo sanitario tanto importante per Santa Rita e, contemporaneamente, a dotare il quartiere di una nuova area di socialità per i più piccoli - spiega al vicesindaca Michela Favaro -. Riuscire a offrire una stintesi tra le esigenze di viabilità di una zona residenziale, le necessità di vita delle tante famiglie con bambini che popolano il quartiere e le esigenze logistiche di realtà sanitarie o attive nel volontariato è una sfida che le istituzioni locali sono chiamate ad accettare con decisione”.