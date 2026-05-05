Nel ricordo del nipote, dona oltre 100mila euro al Centro di Salute Mentale di Grugliasco

Una generosa donazione di oltre 100mila euro quella che Maria Giuseppina Musso nel 2025 ha voluto elargire al Centro di Salute Mentale di Grugliasco in memoria e ringraziamento del nipote, seguito dalla struttura dal 1999 al 2020. Grazie a questa somma il centro ha potuto prendere in locazione una Fiat Ducato e una Fiat Panda, necessari per il trasporto dei pazienti, degli operatori e per effettuare le visite domiciliari e ha potuto fornire ai Pronto Soccorso di Rivoli e di Pinerolo 22 dispositivi di sicurezza per il monitoraggio dei pazienti affetti da deterioramento cognitivo e wandering, un sintomo particolarmente invalidante che porta il paziente a vagare senza una meta apparente, allontanandosi da luoghi sicuri con pericoli per la sua incolumità.

«Questi innovativi dispositivi sono molto utili nei pazienti affetti dalle sempre più diffuse forme neurodegenerative al fine di riuscire a monitorare i loro sposamenti nei luoghi di cura poiché, a causa della loro patologia, rischiano di perdersi, cadere o incorrere in pericoli di varia natura, con conseguente pericolo per la propria sicurezza – spiega Ferruccio Stanga, Direttore della Psichiatria Area Nord – Purtroppo, soprattutto dopo il Covid, assistiamo a un aumento costante dei disturbi mentali in particolare fra le categorie più fragili. I Servizi di Salute Mentale sono in continua attività per attuare strategie di prevenzione e monitoraggio e per intercettare e curare il disagio mentale. In questo contesto, il Centro di Salute Mentale territoriale è il servizio dove si attuano interventi di prevenzione, cura e riabilitazione, attraverso progetti individuali e personalizzati per ciascun paziente e per le loro famiglie».

Il Direttore Generale dell’Asl To3 Giovanni La Valle, condividendo la soddisfazione del Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Patologie delle Dipendenze nel Ciclo di Vita Alessandro Bonansea per la donazione della signora Musso, ha voluto ringraziarla con l’affissione di una targa a una delle pareti del CSM e con la consegna di un omaggio, a ricordo di un gesto tanto raro quanto prezioso, intriso di un valore simbolico che ricorda quanto ciascun individuo possa fare nel rendere meno solitaria la battaglia contro lo stigma della malattia mentale, meno presente di un tempo, ma ancora attuale.

«Esprimo a nome dell’Azienda e degli operatori della struttura il più sentito ringraziamento per il riconoscimento del prezioso lavoro e supporto che il personale dei centri di salute mentale, nello specifico di quello di Grugliasco, svolge ogni giorno nei confronti dei pazienti e delle loro famiglie – afferma La Valle - Questa donazione non è la sola che la signora Musso ha effettuato nei confronti del CSM di Grugliasco e di questo le siamo quanto mai grati. Grazie a lei, negli anni scorsi, il centro ha potuto arricchirsi di figure professionali e, adesso, di strumenti utili nello svolgimento quotidiano del lavoro sul territorio. Questi gesti consentono di dare continuità alle tante attività che si fanno per e con i numerosissimi pazienti, che passano silenziosamente attraverso il servizio e che, più spesso di quanto si pensi, arrivano a ristabilire il proprio equilibrio grazie ai progetti individuali sviluppati nei centri di salute mentale».