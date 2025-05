Controlli sicurezza in Barriera di Milano: chiuso per scarsa igiene un bar tra corso Novara e corso Palermo

Controlli a tappeto in Barriera di Milano coordinati dalla Polizia di Stato. Nella zona compresa tra corso Novara e corso Palermo, in particolare, la Polizia locale ha chiuso e sanzionato un bar.

L’attività è avvenuta nella serata di ieri coinvolgendo anche i militari della Guardia di Finanza e dell’Arma dei Carabinieri, e del personale dell’Asl Città di Torino.

Proprio in quest’area si trova il locale che è stato chiuso per motivi di carattere igienico-sanitario. Oltre alla mancata esposizione della licenza, gli ispettori del Dipartimento della Prevenzione Settore Sicurezza Alimentare dell’Asl Città di Torino hanno riscontrato la presenza di blatte e condizioni igieniche tali da decretare l’immediata sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande sino al ripristino delle condizioni igieniche prescritte dalla normativa. Sarà dunque necessario un sopralluogo degli ispettori per procedere alla riapertura dell’esercizio. Oltre al provvedimento di chiusura, gli agenti della Polizia Locale hanno emesso una sanzione da 900 euro per i gestori per la mancata esposizione della licenza.

La Polizia di Stato ha emesso una sanzione amministrativa di oltre 6.600 euro nei confronti del titolare di una sala scommessa, nella quale, durante i controlli, è stata constatata la presenza di un minore intento al gioco. Inoltre, durante il controllo di alcuni veicoli in corso Giulio Cesare, un cittadino marocchino è stato sanzionato per oltre 5.000 euro: l’uomo è stato colto alla guida di un motoveicolo sprovvisto di patente di guida e della carta di circolazione.

Infine, il personale dell’Arma dei Carabinieri ha arrestato un cittadino marocchino per resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento dell’autovettura di servizio.