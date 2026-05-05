Asfaltature sulla 161: lavori al via a Bricherasio, poi Luserna San Giovanni

È previsto per mercoledì 13 maggio l’inizio dell’asfaltatura sulla strada provinciale 161 per uniformare i rappezzi lasciati dal cantiere Terna per l’interramento dell’elettrodotto che, dallo scorso anno, è causa di code a Bricherasio e Luserna San Giovanni.

“Questa mattina c’è stato un sopralluogo con Terna e Città metropolitana da cui risulta che si inizierà da Bricherasio all’altezza del supermercato Md e si terminerà in paese entro il 7 giugno per consentire, quel giorno, il passaggio dalla tappa del Giro d’Italia femminile” annuncia il comandante della Polizia locale di Luserna San Giovanni, Massimo Chiarbonello.

Solo successivamente il cantiere si sposterà sul tratto lusernese della 161: “Lavoreranno qui non prima di metà giugno” sottolinea.

Ad oggi la previsione è che verrà asfaltata solo una corsia della carreggiata, quella in cui è interrato l’elettrodotto l’interramento, e tutte le rotonde. “Oltretutto a Luserna San Giovanni i lavori non sono terminati perché verrà ancora aperta una buca all’ingresso del paese per consentire ancora un collegamento di cavi e rimarrà tale per circa tre settimane – aggiunge Chiarbonello –. Torneranno quindi i semafori e i movieri per regolare il traffico”.