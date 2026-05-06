A Rivoli volontariato ed Europa protagonisti nel weekend del 9 e 10 maggio

Un fine settimana dedicato alla partecipazione, alla solidarietà e ai valori europei. Sabato 9 e domenica 10 maggio la Città di Rivoli propone un doppio appuntamento che coinvolgerà piazza Martiri della Libertà e piazza Portici, mettendo al centro la comunità, il volontariato e i gemellaggi.

Domenica 10 maggio, dalle 10.30 alle 19, piazza Martiri della Libertà ospiterà la Festa del Volontariato: un’intera giornata per conoscere da vicino le realtà che operano sul territorio e che, ogni giorno, offrono servizi, supporto e occasioni di incontro alla cittadinanza. Oltre 22 associazioni, insieme ai Comitati di Quartiere e a numerose organizzazioni cittadine, saranno presenti con stand, attività e momenti di confronto aperti a tutti.

"Questa giornata rappresenta il cuore pulsante della nostra comunità," dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali e Volontariato, Silvia Romussi. "Vogliamo celebrare l’impegno quotidiano di chi si spende per gli altri, ma anche lanciare un messaggio forte sulla sostenibilità e il dono. Quest'anno, con il focus sul riuso e il recupero, dimostriamo che il welfare di comunità passa anche attraverso piccoli gesti consapevoli: scambiarsi un libro, un abito o recuperare cibo significa tessere legami che rendono la città più umana."

Tra gli elementi che caratterizzano questa edizione, la presenza significativa di esperienze legate al riuso e al recupero, declinate in diversi ambiti: dal riutilizzo di abiti e libri allo scambio consapevole, fino alle iniziative contro lo spreco alimentare e ai progetti di valorizzazione delle eccedenze. Un insieme di pratiche che mette al centro sostenibilità, attenzione alle risorse e supporto reciproco.

Nel corso della giornata si alterneranno proposte per tutte le età, con spazi informativi dedicati anche ai servizi di welfare di comunità, del COS, AN.CO.RE. e Vol.To. Saranno presenti, tra gli altri, le cooperative sociali Chronos e Paradigma, protagoniste anche di momenti musicali nel pomeriggio e laboratori per bambini e Ovest Food Lab con iniziative sul recupero del cibo invenduto dei mercati, affiancate e da uno swap party dedicato al riuso e al ricircolo.

In collegamento con la Festa del Volontariato, sabato 9 e domenica 10 maggio piazza Portici ospiterà “Europizza Fest”, un appuntamento dedicato alla Festa dell’Europa promosso dal Comitato per i Gemellaggi, presente anche con uno stand in piazza Martiri durante la giornata di domenica.

"Volevamo che la Festa dell’Europa fosse un momento di gioia e condivisione per tutti, non solo una ricorrenza sul calendario," commenta l’Assessore ai Gemellaggi, Dorotea Gribaldo. "Mettere letteralmente 'le mani in pasta' è il modo migliore per parlare di Europa ai bambini e alle famiglie. Con l'Europizza Fest portiamo in piazza l'amicizia che ci lega alle nostre città gemelle, usando il linguaggio semplice della convivialità per sentirci parte di una grande comunità che va oltre i nostri confini."

Domenica mattina, a partire dalle ore 10.30, spazio ai più giovani con il laboratorio “Mani in pasta”, organizzato dall’associazione culturale no profit “Custodi del Grano”: bambini e bambine, dotati di grembiuli e cappelli, prepareranno pizze ispirate ai colori e ai simboli dell’Europa insieme al maestro pizzaiolo Luciano Sorbillo.

Nel corso dei pomeriggi sono previsti momenti di show cooking e intrattenimento musicale, mentre le serate animeranno la piazza con tre forni attivi e la partecipazione di tre pizzerie, per un momento conviviale aperto a famiglie e cittadini.

Proprio in questo contesto, e in occasione della Festa dell’Europa, prenderà forma anche un omaggio ai gemellaggi: a partire da una “Pizza Europa” ideata dal maestro Sorbillo, che ne definirà ingredienti e suggestioni ispirate alle città gemellate di Rivoli, le pizzerie proporranno proprie reinterpretazioni. Il maestro sarà inoltre presente per valutare le proposte dei pizzaioli, trasformando il tema dei gemellaggi in un’esperienza concreta e condivisa.