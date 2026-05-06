Trovato in possesso di cocaina e crak: scattano le manette per un 31enne senegalese

La Polizia di Stato ha arrestato, nei giorni scorsi nel quartiere Aurora di Torino, un cittadino senegalese di 31 anni per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

La scoperta in via Rovigo

L’attività investigativa, condotta dalla Squadra Mobile, ha riguardato un appartamento di via Rovigo, all’esterno del quale hanno predisposto un servizio di appostamento per una presunta attività di spaccio. Nel corso dei servizi di osservazione hanno individuato il trentunenne mentre controllava frequentemente con atteggiamento guardingo l’eventuale presenza di estranei nell’area circostante.

Trovati soldi e droga

Dopo averlo fermato in prossimità del palazzo, i poliziotti hanno sottoposto l’uomo a perquisizione, successivamente estesa anche all’abitazione, la quale si è conclusa con esito positivo. Sono stati infatti rinvenuti e sequestrati, nascosti nella fessura tra il cestello e la scocca della lavatrice, oltre 270 grammi di cocaina, circa 40 grammi di crack e 2900 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Inoltre, all’interno dell’abitazione, sono stati trovati materiale per il confezionamento, sostanze da taglio e un bilancino di precisione.

Al termine degli accertamenti, l’uomo, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari, pertanto, vige la presunzione di non colpevolezza a favore dell’indagato sino alla sentenza definitiva.