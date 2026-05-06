SAA School di Torino, BPER parla di educazione finanziaria. Il direttore: "Gli studenti devono confrontarsi col sistema economico-sociale" [VIDEO]

Questa mattina, alla SAA School of Management di Torino si è svolto l'incontro "Break The Taboo: parliamo di soldi, libertà e futuro". Per gli studenti si è trattato di un'ora di lezione in un'Aula Magna gremita, promossa da BPER Banca in collaborazione con l'economista Azzurra Rinaldi, docente all'Università Unitelma Sapienza, fondatrice di Equonomics e già partner della banca nel progetto "Oltre il Rosa". Si è parlato di educazione finanziaria, disparità economiche - soprattutto di genere - e di previdenza complementare.

"Eventi come quelli di oggi con BPER - ha spiegato il direttore Davide Caregnato - è un elemento caratteristico dei nostri percorsi didattici perché cerchiamo di fare in modo che gli studenti e i docenti abbiano sempre più il confronto con quello che è il sistema economico-sociale del territorio: banche, imprese, ma anche enti pubblici, con cui creiamo un contatto importante tra quella che la loro vita, le loro aspettative, e quello che è il mondo del lavoro e quello che potrà essere per loro il futuro".

L'incontro, che BPER e Azzurra Rinaldi stanno portando nelle Università di tutta Italia, è stato infatti, per gli studenti, parte della formazione accademica. "L'evento - ha spiegato Filippo Monge, professore di Economia dell'Innovazione all'Università di Torino e alla SAA - si inserisce in un ciclo di lezioni-testimonianze, le SAA-Talk, in programma durante l'anno accademico, in alcuni dei nostri corsi di economia e management. Il tema dell'educazione finanziaria è, oggi, particolarmente urgente e richiede nuove competenze in ambiti innovativi".

"La SAA è una struttura controllata coordinata e diretta dall'Università di Torino - ha proseguito Caregnato -, è una struttura che eroga percorsi manageriali per gli studenti. Abbiamo diversi percorsi di laurea che gestiamo sempre per conto dell'Ateneo, gestiamo master universitari, diversi percorsi invece più orientati a quello che è il sistema economico-sociale, quindi più introdotti col sistema delle imprese e gestiamo anche delle attività di formazione per le amministrazioni pubbliche".

"La caratteristica delle nostre attività - ha concluso - è attribuire competenze e conoscenze orientate alla managerialità, all'imprenditorialità. Una cosa di cui abbiamo assolutamente bisogno".