Dal nuovo Eurofighter Typhoon al C-27J Spartan, fino allo Spazio e alla Difesa di Iveco: il Piemonte spinge in orbita i conti di Leonardo

Piemonte protagonista, nel bilancio del primo trimestre 2026 di Leonardo. I numeri complessivi, infatti, parlano di un aumento del 31% degli ordini (che arrivano a un valore totale di 9 miliardi), con ricavi pari a 4,4 miliardi e in aumento del 7%. In crescita del 33% (raggiungendo quota 281 milioni) anche il margine operativo lordo. Il risultato netto è di 184 milioni (+60% rispetto allo stesso periodo di un anno fa).

La nostra regione, in particolare, è protagonista per quanto riguarda l’Aeronautica grazie all’ottima performance commerciale registrata nel primo trimestre del 2026. Gli ordini sono in sensibile crescita (+94,1%) rispetto al 31 marzo 2025. In particolare, per la business unit Velivoli, fortemente radicata in Piemonte. Si segnalano in particolare il contratto per il supporto logistico della flotta di velivoli da trasporto tattico C-27J “Spartan” dell’Aeronautica Militare italiana e quelli per la fornitura di nuovi aerei Eurofighter Typhoon (8 velivoli per l’aeronautica italiana - su un requisito complessivo di 24 - e 20 per quella tedesca).



Ma buone notizie arrivano anche dai principali indicatori per il comparto dello Spazio, con la crescita delle attività di Leonardo e della controllata Telespazio e un miglioramento della performance della partecipata Thales Alenia Space. A trainare, in dettaglio, sono le attività legate all’Elettronica per la Difesa e Sicurezza che registra ordini, volumi e margine operativo lordo in crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Da ricordare infine anche il perfezionamento, avvenuto a marzo, dell’acquisizione del business Difesa di Iveco Group (marchio IDV), che rafforza il posizionamento di Leonardo nella difesa terrestre, amplia il portafoglio e consolida il ruolo di Original Equipment Manufacturer integrato.

“Nel primo trimestre 2026 abbiamo conseguito ottimi risultati. Tutti i principali indicatori economico-finanziari registrano significativi progressi, a conferma dell’efficacia delle azioni commerciali e operative poste in essere dal Gruppo e della strategia tecnologica integrata alla base del Piano industriale”, ha detto Roberto Cingolani, amministratore delegato e direttore generale di Leonardo. “La revisione al rialzo sul rating, da parte di Moody’s, e sull’outlook, da parte di Standard & Poor's, rappresentano un ulteriore segnale sulla solidità finanziaria del Gruppo. La finalizzazione dell’acquisizione del business Difesa di Iveco Group costituisce un passaggio strategico rilevante che rafforza il nostro posizionamento nella difesa terrestre, completa il portafoglio e consolida il ruolo di Leonardo come Original Equipment Manufacturer capace di integrare software, hardware e servizi digitali per la sicurezza e la difesa”.