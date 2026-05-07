Camillo Venesio premiato con l’Oscar delle Banche

Si è svolta questa mattina, nel Salone degli Onori del Grand Hotel Principi di Piemonte di Torino, la cerimonia di conferimento degli Oscar delle Banche, prestigioso riconoscimento promosso dal magazine BancaFinanza, che premia ogni anno le eccellenze del sistema creditizio italiano.

Nel corso dell’evento, Camillo Venesio, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca del Piemonte e Vicepresidente dell’ABI, è stato insignito dell’Oscar speciale al Merito, “per l’impegno nello sviluppo del credito territoriale e nel sostegno concreto all’economia piemontese”. Insieme a Camillo Venesio sono stati premiati anche:

Antonio Patuelli - Presidente dell’ABI: “per la guida autorevole dell’Associazione bancaria italiana a tutela del risparmio, dello sviluppo, della stabilità finanziaria e della fiducia”.

Gian Maria Gros-Pietro - Vicepresidente Vicario dell’ABI e Presidente di Intesa Sanpaolo “per la visione e la leadership nella crescita sostenibile di uno dei principali Gruppi bancari europei”.

Marco Elio Rottigni - Direttore Generale dell’ABI “per l’impulso strategico al rafforzamento dell’efficienza e dell’innovazione del settore bancario”.

«Ricevere questo premio in un contesto così autorevole rappresenta un riconoscimento al lavoro svolto con rigore e continuità, in una fase complessa per il settore bancario» - dichiara Camillo Venesio. «È uno stimolo a rafforzare ulteriormente il contributo delle banche alla stabilità del sistema economico e alla qualità delle relazioni con l’economia reale, in un quadro che richiede solidità, competenza e capacità di visione».

Il riconoscimento odierno si affianca a quello già attribuito nel 2025 dal magazine BancaFinanza, che aveva premiato Camillo Venesio per l’attività a difesa delle banche di territorio, sottolineandone il costante impegno a tutela di un modello bancario vicino a famiglie e imprese.

Gli Oscar delle Banche rappresentano uno degli appuntamenti più autorevoli del panorama economico-finanziario italiano. L’iniziativa, ideata e coordinata dal Direttore responsabile di BancaFinanza, Beppe Ghisolfi, assegna i riconoscimenti sulla base di parametri rigorosi e scientifici, tra cui solidità patrimoniale, redditività economica e capacità produttiva, crescita e qualificazione delle competenze e dei talenti e innovazioni digitali.

Per Banca del Piemonte, il premio conferito al proprio Amministratore Delegato e Direttore Generale riflette l’impegno dell’Istituto nel promuovere una crescita sostenibile, fortemente radicata nel territorio e orientata alla creazione di valore nel lungo periodo.

In un contesto economico in continua evoluzione, la Banca conferma la propria missione di partner affidabile per famiglie, imprese e comunità locali, nel solco dei valori che da sempre ne guidano l’azione.