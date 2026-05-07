Brigitte Sardo eletta Vicepresidente per l’Europa dell’ICC WCF Women’s Council

La Presidente del Comitato Imprenditoria Femminile Torino (CIF) presso la Camera di commercio di Torino Brigitte Sardo è stata eletta Vicepresidente per l’Europa del ICC WCF Women’s Council, organismo istituito nel 2024 dalla ICC World Chambers Federation (ICC WCF) – la rete globale delle Camere di commercio – che ha l’obiettivo di promuovere la partecipazione femminile all’interno del sistema camerale mondiale e sostenere l’empowerment delle donne nel business.

L’annuncio è avvenuto nell’ambito dell’ultima riunione a Bruxelles del Consiglio ICC WCF che ha resi noti i nominativi dei Vicepresidenti regionali e dei Project Champion per il mandato 2026–2028.

Tra le finalità dell’organismo camerale internazionale sono previste azioni per favorire:

la partecipazione delle donne in posizioni di leadership nelle Camere di commercio

le candidature, le elezioni e le nomine femminili all’interno del ICC WCF General Council

lo scambio di esperienze e progetti concreti sull’empowerment femminile tra le diverse Camere del network mondiale.

Brigitte Sardo è attualmente l’unica rappresentante italiana all’interno del ICC WCF Women’s Council. La nomina, sotto la Presidenza di Marie‑Christine Oghly della Camera di commercio di Parigi, resterà in vigore fino al 2028.

Come commentato dalla Presidente Sardo: “La nomina a Vicepresidente del Women Council rappresenta per me una responsabilità importante e un riconoscimento del valore delle imprenditrici che, ogni giorno, contribuiscono alla crescita dei nostri territori e delle nostre comunità. Nel mio ruolo di Presidente del Comitato per l’Imprenditoria Femminile della Camera di commercio di Torino, considero questo incarico un ponte strategico tra dimensione locale e internazionale: un’opportunità per valorizzare il nostro ecosistema e portare sul territorio nuove connessioni e progettualità. È su questo che continuerò a lavorare: rafforzare le reti, sostenere la leadership femminile e trasformare le relazioni in opportunità concrete di sviluppo”.

La ICC WCF – World Chambers Federation, organismo della International Chamber of Commerce (ICC), rappresenta la rete globale delle Camere di commercio, riunendo 1.823 Camere in 141 Paesi. Organizza ogni due anni il World Chambers Congress, il maggiore forum internazionale dedicato alle Camere di commercio, ospitato a Torino nel 2015, a conferma del forte legame del territorio torinese con il sistema camerale internazionale. Al suo interno è nato l’ICC WCF Women’s Council per la promozione della rappresentatività femminile nel mondo camerale internazionale.