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Economia e lavoro | 07 maggio 2026, 09:06

David di Donatello: il cinema “made in Piemonte” resta a bocca asciutta

Nessun premio per la “Grazia” di Paolo Sorrentino e per Valeria Bruni Tedeschi. Stravince “Le città di Pianura” di Francesco Sossai

Il regista Paolo Sorrentino

Il regista Paolo Sorrentino

 Il Piemonte resta a bocca asciutta di David di Donatello. Nemmeno Paolo Sorrentino che con “La Grazia”, girato interamente nella nostra regione, era candidato a ben 14 statuette, tra cui Miglior film e Miglior regia, ha incassato nulla. 

D’altronde però in lizza non vi erano grandi nomi del cinema made in Piemonte, fatta eccezione per Valeria Bruni Tedeschi, candidata sia a Miglior attrice protagonista per il film Duse, premio andato a Aurora Quattrocchi per Gioia mia, sia per Miglior attrice non protagonista per Cinque Secondi, statuetta che si è portata a casa Matilda De Angelis. Quest’ultima fresca di successo dell’ultima stagione della piemontesissima stagione su Lidia Poët

A fare incetta di David è stato invece il film di Francesco Sossai, “Le città di pianura”, ben otto statuette, tra cui Miglior Film e Miglior Regia. 


 

Chiara Gallo

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